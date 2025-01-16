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Універсіада-2025: Україна виграла друге "золото" в біатлоні

Турин, Четвер 16 січня 2025 12:44
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Універсіада-2025: Україна виграла друге "золото" в біатлоні Фото: Олександра Меркушина (biathlon.com.ua)
Автор: Андрій Костенко

Біатлоністи України виграли друге "золото" Універсіади-2025. Перемогу в одиночній змішаній естафеті здобули Олександра Меркушина та Сергій Супрун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

20-річна Меркушина та 21-річний Супрун змогли уникнути штрафних кіл, використавши сумарно 8 запасних патронів. Українці протягом усієї гонки тримались у чільній трійці.

Очолити естафету вдалось Меркушиній на третьому етапі після п'ятої стрільби. А після шостої – вона відірвалась від найближчих переслідувачів на 42 секунди. На заключному етапі Супрун попри два промахи втримав перевагу.

У підсумку збірна України випередила команду Чехії на 16.7 секунди. Третіми фінішували біатлоністи Польщі.

Це вже друга золота медаль для української збірної в біатлоні на Універсіаді-2025. Раніше 20-річний Богдан Борковський став найкращим у короткій індивідуальній гонці. Крім того, у жіночій короткій індивідуальній гонці 23-річна Дарина Чалик стала бронзовою призеркою. У загальному медальному заліку Україна посідає шосте місце.

Зимова Універсіада-2025: що відомо

Всесвітні студентські змагання відбуваються з 13 до 23 січня в італійському Турині. Участь у них беруть представники 54 країн, які розігрують 96 комплектів нагород в 11 видах спорту.

Збірну України представляють 55 спортсменів із 21 закладу вищої освіти Києва та 11 областей України. Вітчизняні студенти виступають у біатлоні, фігурному катанні, гірськолижному спорті, хокеї, сноубордингу, лижному фристайлі та керлінгу.

На минулій зимовій Універсіаді, яку 2023 року приймав американський Лейк-Плесід, українські спортсмени здобули 6 медалей: 1 золоту, 1 срібну та 4 бронзові. У загальному заліку наша збірна посіла 18-те місце серед 43 країн-учасниць.

Раніше українки здобули подвійний подіум на шаховому Євро.

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