Unity Network: Кабмін запускає експериментальний проект для українців за кордоном

Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 1352 від 28 жовтня 2026 року, якою затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту щодо організації діяльності та забезпечення функціонування "Мережі єдності українців" (Unity Network). Координатором проєкту визначено Міністерство соціальної політики України.

Головні цілі та завдання мережі єдності

Підтримка та інформація: Забезпечення доступу українців за кордоном до достовірної інформації про їхній правовий статус (зокрема тимчасовий захист), можливості працевлаштування, професійного розвитку та участі у проєктах відновлення України.

Доступ до послуг: Організація надання інформаційно-консультаційної підтримки, взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування та державними установами.

Культурно-освітній простір: Задоволення національно-культурних, освітніх, мовних і духовно-релігійних потреб, утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Сприяння поверненню: Створення передумов для добровільного повернення українців в Україну та їхньої подальшої соціальної адаптації й інтеграції.

Хто керує та забезпечує роботу проєкту?

Оператор мережі єдності: ТОВ "Агенція національної єдності", яке забезпечує організаційний, методичний та інформаційно-технічний супровід проєкту, ведення вебпорталу, а також захист прав інтелектуальної власності бренду мережі.

Центри єдності (Unity Hub): Проєкти, що створюються на підставі спільних декларацій між Мінсоцполітики та уповноваженими органами держав перебування.

Консультанти мережі єдності: Спеціально підготовлені фахівці, які пройшли навчання за програмою оператора та надають індивідуальні й групові консультації українцям за кордоном.

Як працює приєднання учасників та фінансування?

Вебпортал та публічна оферта: Оператор мережі протягом двох місяців забезпечить розміщення публічної оферти щодо укладення безоплатного договору про використання бренду мережі єдності. Юридичні особи (заявники) проходять процедуру верифікації, після чого їхні відомості публікуються на спеціальному вебпорталі.

Безпекові обмеження: До участі в мережі категорично не допускаються юридичні особи, зареєстровані в РФ чи Білорусі, компанії, чиїми власниками або бенефіціарами є громадяни цих країн, а також особи, щодо яких застосовано українські санкції.

Фінансування: Реалізація експериментального проєкту здійснюється за кошти державного бюджету та з інших джерел, не заборонених законодавством.