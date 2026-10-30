Unity Network: Кабмин запускает экспериментальный проект для украинцев за границей

Кабинет министров Украины принял постановление № 1352 от 28 октября 2026 года, которым утвердил Порядок реализации экспериментального проекта по организации деятельности и обеспечению функционирования "Сети единства украинцев" (Unity Network). Координатором проекта определено Министерство социальной политики Украины.

Главные цели и задачи сети единства

Поддержка и информация: Обеспечение доступа украинцев за границей к достоверной информации об их правовом статусе (в том числе временная защита), возможности трудоустройства, профессионального развития и участия в проектах восстановления Украины.

Доступ к услугам: Организация информационно-консультационной поддержки, взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления и государственными учреждениями.

Культурно-образовательное пространство: удовлетворение национально-культурных, образовательных, языковых и духовно-религиозных потребностей, утверждение украинской национальной и гражданской идентичности.

Содействие возвращению: Создание предпосылок для добровольного возвращения украинцев в Украину и их дальнейшей социальной адаптации и интеграции.

Кто управляет и обеспечивает работу проекта?

Оператор сети единства: ООО "Агентство национального единства", обеспечивающее организационное, методическое и информационно-техническое сопровождение проекта, ведение вебпортала, а также защиту прав интеллектуальной собственности бренда сети.

Центры единства (Unity Hub): Проекты, создаваемые на основе совместных деклараций между Минсоцполитики и уполномоченными органами государств пребывания.

Консультанты сети единства: Специально подготовленные специалисты, прошедшие обучение по программе оператора и предоставляющие индивидуальные и групповые консультации украинцам за границей.

Как работает присоединение участников и финансирование?

Вебпортал и публичная оферта: Оператор сети в течение двух месяцев обеспечит размещение публичной оферты по заключению бесплатного договора об использовании бренда сети единства. Юридические лица (заявители) проходят процедуру верификации, после чего их сведения публикуются на специальном вебпортале.

Ограничения по безопасности: К участию в сети категорически не допускаются юридические лица, зарегистрированные в РФ или Беларуси, компании, чьими владельцами или бенефициарами являются граждане этих стран, а также лица, в отношении которых были применены украинские санкции.

Финансирование: Реализация экспериментального проекта осуществляется за счет средств государственного бюджета и из других источников, не запрещенных законодательством.