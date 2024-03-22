Unilever розпочала будівництво нової фабрики в Білій Церкві

Як відомо, минулого року Unilever оголосила, що інвестує 20 мільйонів євро у фабрику з виробництва засобів особистої гігієни, шампунів та гелів для душу, таких брендів як Dove, Axe, TRESemmé, Clear.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що розвиток індустріальних парків підтримує відновлення промисловості Київщини під час війни росії проти України.

"Відкриття нових виробництв сприяє підвищенню доходів і добробуту місцевих громад, збільшенню податкових надходжень і стимулюванню розвитку малих та середніх підприємств у регіоні. Я пишаюсь, що сьогодні Київщина - один із лідерів розвитку індустріальних парків в Україні. Ми надзвичайно цінуємо наших міжнародних партнерів і готовність, зокрема, британського бізнесу налагоджувати виробництва та робити інвестиції саме в нашій області. Представники бізнес-спільноти можуть бути впевненими, що ми і надалі сприятимемо їх розвитку та підтримуватимемо ініціативи спрямовані на зростання та посилення економіки Київської області", - додав він.

Загальна площа ділянки під забудову - 4,2 га. Виробнича потужність майбутнього підприємства становить понад 5000 тон на рік. Етап будівництва фабрики планується завершити наприкінці 2024 року.

"Сьогодні відбулась важлива подія для розширення нашого бізнесу та розвитку індустрії. Будівництво фабрики засвідчує наші амбітні плани та довгострокові зобов’язання перед країною. Нове виробництво створить до 100 нових робочих місць, сприятиме зростанню локального FMCG-ринку та розширить експортні можливості України", - прокоментував Василь Бовділов, генеральний директор Unilever Україна.

Фабрика будується відповідно до стандартів зеленої та сталої промислової екосистеми з ефективним використанням водних та енергетичних ресурсів, комфортними умовами праці та мінімальним впливом на навколишнє середовище.

Офісне приміщення підприємства спроєктовано з урахуванням потреб маломобільних груп населення. На місці будівництва вже облаштовано наземне мобільне укриття, а будівля фабрики передбачає також підземне сховище.

При виборі місця розташування фабрики до уваги бралися питання землевпорядкування та інвестиційної привабливості. Розташований в межах Білої Церкви індустріальний парк має облаштовану під будівництво промислову ділянку з підведеними інженерними комунікаціями та готовою дорожньою інфраструктурою, що скорочує час на будівництво.

Василь Хмельницький, засновник UFuture, до складу якого входить індустріальний парк "Біла Церква", додав, що розвиток виробництв - ключовий драйвер для відновлення та зростання економіки України.

"Те, що навіть попри війну нам вдається залучати нових інвесторів - це позитивний тренд, так ми відкриваємо шлях до інновацій та створення якісних робочих місць, підтримуючи економіку в цей критичний час. Крім того, вірю, що це може сприяти залученню іноземного досвіду та інвестицій, які наразі необхідні країні", - наголосив він.

Офіційну церемонію закладення капсули відвідали заступник начальника КОВА Леся Карнаух, міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий, та начальниця Білоцерківської РВА Ірина Старенька.