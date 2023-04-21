Уникають виплат. Росіяни не визнають мертвими вбитих на війні солдатів (перехоплення)
Військове командування РФ відмовляється визнавати мертвими своїх солдатів, яких ліквідували на війні. Через це родичам не надають обіцяних виплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки.
"У другому батальйоні у мене тесть служив. Загинув. Не могли знайти нічого, а його заднім числом перевели до іншого підрозділу", - розповів окупант у телефонній розмові.
Він додав, що пізніше вбитого оголосили "зниклим безвісти".
У ГУР стверджують, що таким чином росіяни уникають виплат, які передбачаються за поранення або загибель військовослужбовця.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в так званій "ДНР" вдовам загиблих окупантів видали по шубі, а потім зняли "ролик подяки".
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