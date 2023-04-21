ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уникають виплат. Росіяни не визнають мертвими вбитих на війні солдатів (перехоплення)

Новость на русском →
П'ятниця 21 квітня 2023 18:31
Уникають виплат. Росіяни не визнають мертвими вбитих на війні солдатів (перехоплення) Ілюстративне фото: росіяни не визнають мертвими вбитих на війні солдатів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Військове командування РФ відмовляється визнавати мертвими своїх солдатів, яких ліквідували на війні. Через це родичам не надають обіцяних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки.

"У другому батальйоні у мене тесть служив. Загинув. Не могли знайти нічого, а його заднім числом перевели до іншого підрозділу", - розповів окупант у телефонній розмові.

Він додав, що пізніше вбитого оголосили "зниклим безвісти".

У ГУР стверджують, що таким чином росіяни уникають виплат, які передбачаються за поранення або загибель військовослужбовця.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в так званій "ДНР" вдовам загиблих окупантів видали по шубі, а потім зняли "ролик подяки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війська РФ Главное управление разведки Війна Росії проти України
NEWS
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни