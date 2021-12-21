Уникальный сервис Scorector — единственный в Украине инструмент для восстановления кредитной истории

Если финансовые организации отказывают в выдаче займов, работодатели повсеместно отказывают в приеме на работу или страховые компании предлагают повышенный страховой тариф, возможно, причина кроется в вашей кредитной истории.
Кредитная история (КИ) — это своего рода база данных, в которой содержится информация обо всех ваших кредитах и их погашениях. Она хранится в бюро кредитных историй — организациях, занимающихся сбором и консолидацией сведений о заемщиках, полученных от банков и прочих финансовых организаций.
Наибольший интерес кредитная история представляет для банков и кредитных организаций, которые на ее основе оценивают платежеспособность и благонадежность потенциального заемщика. Чем кредитная история лучше, тем выше вероятность получения ссуды и тем больше ее потенциальная сумма, и наоборот — наличие текущих или исторических просрочек по кредитам практически сводит на нет возможность получения нового займа.
Помимо финансовых структур, КИ используется:
А с недавних пор кредитную историю также стали просматривать сервисы каршеринга. Если потенциальный клиент задолжал крупную сумму, компания не рискнет доверить ему собственные автомобили.
Мы настоятельно рекомендуем хотя бы изредка просматривать свою кредитную историю. Причин для этого как минимум несколько:
Представьте ситуацию, несколько лет назад Олег досрочно выплатил кредит на автомобиль. Но обратившись в другой банк за новым займом получил отказ, т.к. предыдущий кредитор ошибочно передал в бюро кредитных историй информацию о наличии просрочки по автокредиту. Узнать об этом Олег смог, заказав и просмотрев свою кредитную историю через БКИ.
Наличие негативной кредитной истории больше не приговор. Да, вы не ослышались, негативную КИ можно исправить и поможет в этом уникальный для украинского рынка сервис — Scorector.
Процесс восстановления кредитной истории с его помощью состоит из нескольких этапов:
В итоге заемщику предоставляется специальная кредитная линия, состоящая из небольших траншей. Чем дольше он пользуется программой, тем выше его кредитный рейтинг и, соответственно, больше доверия со стороны потенциальных кредиторов в лице банков и небанковских кредитных организаций.
Отметим, что открыв кредитную линию от Scorector, можно не только исправить, но и сформировать положительную кредитную историю, если ранее вы еще никогда не пользовались займами. Присоединяйтесь к программе, своевременно и в полном объеме вносите платежи по кредитной линии и уже спустя 3-6 месяцев вы сможете похвастаться наличием положительной КИ.