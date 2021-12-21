Унікальний сервіс Scorector — єдиний в Україні інструмент відновлення кредитної історії

Якщо фінансові організації відмовляють у видачі позик, всі роботодавці як один відмовляють у прийомі на роботу або страхові компанії пропонують підвищений страховий тариф, можливо, причина криється у вашій кредитній історії.
Кредитна історія (КІ) — це свого роду база даних, в якій міститься інформація про всі ваші кредити та їхні погашення. Вона зберігається в бюро кредитних історій — організаціях, що займаються збиранням та консолідацією відомостей про позичальників, отриманих від банків та інших фінансових організацій.
Найбільший інтерес кредитна історія представляє для банків та кредитних організацій, які на її основі оцінюють платоспроможність та благонадійність потенційного позичальника. Чим кредитна історія краща, тим вище ймовірність отримання позики і тим більша її потенційна сума, і навпаки — наявність поточних чи історичних прострочок за кредитами практично зводить нанівець можливість отримання нових позик.
Крім фінансових структур, КІ використовується:
А з недавніх пір кредитну історію також стали переглядати сервіси каршерингу. Якщо потенційний клієнт заборгував велику суму, компанія не ризикне довірити власні автомобілі.
Ми рекомендуємо хоча б рідко переглядати свою кредитну історію. Причин цього як мінімум кілька:
Уявіть ситуацію, яку кілька років тому Олег достроково сплатив кредит на автомобіль. Але звернувшись до іншого банку по нову позику отримав відмову, т.к. попередній кредитор помилково передав у бюро кредитних історій інформацію про наявність прострочення автокредиту. Дізнатися про це Олег зміг, замовивши та переглянувши свою кредитну історію через БКІ.
Наявність негативної кредитної історії не вирок. Так, ви все правильно почули, негативну КІ можна виправити і допоможе в цьому унікальний для українського ринку сервіс — Scorector.
Процес відновлення кредитної історії з його допомогою складається з кількох етапів:
В підсумку позичальнику надається спеціальна кредитна лінія, що складається з невеликих траншів. Чим довше він користується програмою, тим вищий його кредитний рейтинг і, відповідно, більша довіра з боку потенційних кредиторів, а саме банків та небанківських кредитних організацій.
Відзначимо, що відкривши кредитну лінію від Scorector, можна не тільки виправити, а й сформувати позитивну кредитну історію, якщо раніше ви ще ніколи не користувалися позиками. Приєднуйтесь до програми, своєчасно та в повному обсязі здійснюйте платежі по кредитній лінії і вже через 3-6 місяців ви зможете похвалитися наявністю позитивної КІ.