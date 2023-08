Унікальний президент-футболіст із української ПФЛ оновив світовий рекорд: що він зробив

57-річний функціонер вийшов у стартовому складі "фармацевтів" проти київського "Локомотива". На полі він провів 36 хвилин.

Лиховидов оновив світовий рекорд найбільш вікового футболіста серед професіоналів. У день поєдинку проти "залізничників" повний вік рекордсмена склав 57 років 6 місяців 17 днів. Поруч із ним в основі "Реал-Фарми" з'явився 23-річний син – Андрій Лиховидов.

Навесні Лиховидов-старший побив рекорд іншого аксакала – Кадзуйосі Міури. Японський нападник у сезоні 2022/23 провів 4 матчі за португальський "Олівейренсе" в двох турнірах. Зокрема, три поєдинки він зіграв у Лізі Португалії 2. Абсолютним рекордсменом світу можна вважати суринамця Ронні Брюйнсвіка. У 60 він зіграв 1 матч у Лізі КОНКАКАФ.

Різниця між Лиховидовим та Міурою з одного боку та Брюйнсвіком – із іншого в тому, що карибець не може похвалитися більш-менш регулярними виступами впродовж року. Наприклад, у попередньому сезоні українець провів 9 матчів у Другій лізі.

Mykola Lykhovydov continues to extend his own record as the oldest pro footballer in the world!



The Real Pharma # 7 started & played the first 37’ v Lokomotyv Kyiv (4-1 W) in the Odesa side’s 1st fixture of 23/24 Druha Liha campaign ( 3rd tier)



His age on Sat: 57y 6m 17d pic.twitter.com/GKHa5xvC4H