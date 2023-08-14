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Уникальный президент-футболист из украинской ПФЛ обновил мировой рекорд: что он сделал

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Одесса, Понедельник 14 августа 2023 17:26
Уникальный президент-футболист из украинской ПФЛ обновил мировой рекорд: что он сделал Фото: Николай Лиховидов (крайний слева внизу) – рекордсмен планеты (real-farma.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Эксцентричный президент одесской "Реал-Фармы" Николай Лиховидов сыграл во втором туре Второй лиги и установил новый ориентир для футболистов в разных уголках мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zorya Londonsk.

57-летний функционер вышел в стартовом составе "фармацевтов" против киевского "Локомотива". На поле он провел 36 минут.

Лиховидов обновил мировой рекорд наиболее возрастного футболиста среди профессионалов. В день поединка против "железнодорожников" полный возраст рекордсмена составил 57 лет 6 месяцев 17 дней. Рядом с ним в основе "Реал-Фармы" появился 23-летний сын Андрей Лиховидов.

Весной Лиховидов-старший побил рекорд другого аксакала – Кадзуеси Миуры. Японский нападающий в сезоне 2022/23 провел 4 матча за португальский "Оливейренсе" в двух турнирах. В частности, три поединка он сыграл в Лиге Португалии 2. Абсолютным рекордсменом мира можно считать суринамца Ронни Брюйнсвика. В 60 он сыграл 1 матч в Лиге КОНКАКАФ.

Разница между Лиховидовым и Миурой с одной стороны и Брюйнсвиком – с другой в том, что карибец не может похвастаться более-менее регулярными выступлениями в течение года. К примеру, в предыдущем сезоне украинец провел 9 матчей во Второй лиге.

К слову, ранее вспомнили дебют Буффона в чемпионате Италии на фоне завершения карьеры.

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