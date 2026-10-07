Унікальна космічна місія на межі краху: у зонда Hayabusa2 відмовили всі двигуни

SOS у глибокому космосі

Зонд Hayabusa2 запустили у грудні 2014 року для збору зразків із поверхні астероїда Рюгу.

У червні 2018 року апарат успішно досяг об'єкта, створив штучний кратер за допомогою імпактора та забрав ґрунт з-під поверхні космічного тіла.

У грудні 2020 року зонд скинув капсулу зі зразками в австралійському аутбеку та подався до астероїда 1998 KY26 - швидкообертального навколоземного об'єкта, який, за оцінками NASA, містить близько одного мільйона галонів води (4 546 090 літрів - прим. ред.).

Однак на шляху до нової цілі космічний апарат зіткнувся із серйозними технічними проблемами. Зонд оснащений чотирма ксеноновими іонними двигунами надвисокочастотного розряду, які позначені A, B, C та D.

Для роботи кожного двигуна потрібне одночасне функціонування двох основних вузлів - джерела іонів і нейтралізатора.

Протягом тривалого часу двигуни A, C та D зазнали зносу й вийшли з ладу, тоді як двигун B зберігали для другого етапу місії.

У середині серпня двигун B також зупинився: діагностика виявила вихід з ладу джерела іонів при збереженні робочого стану нейтралізатора.

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Для розв'язання проблеми інженери JAXA вирішили використати нестандартний підхід, перекомпонувавши вцілілі вузли з різних двигунів.

Оскільки у двигунах C та D вийшли з ладу саме нейтралізатори, але збереглися робочі джерела іонів, фахівці планують змінити електричну схему на борту та об'єднати функціонуючий нейтралізатор двигуна B із робочим джерелом іонів двигуна D.

Запуск цієї гібридної системи заплановано на кінець жовтня. У разі успішного перезапуску фахівцям ще належить оцінити загальний ступінь деградації систем зонда, щоб зрозуміти, чи вистачить його ресурсу для досягнення цілі.

Схожий інженерний трюк JAXA вже успішно застосовувала під час першої місії Hayabusa, яка у 2010 році доставила на Землю пилові зразки астероїда Ітокава.

Тоді на борту першого зонда також вийшли з ладу кілька джерел іонів та нейтралізаторів, проте створення "гібридного" двигуна дозволило апарату завершити місію та повернутися додому.

Вчені сподіваються, що задум дозволить продовжити унікальну космічну місію.