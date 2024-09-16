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Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії зробить неконкурентоздатним експорт, - експерт

Понеділок 16 вересня 2024 11:18
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Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії зробить неконкурентоздатним експорт, - експерт Фото: уніфікація тарифу на розподіл електроенергії зробить неконкурентоздатним експорт (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії, до розгляду якого знову повернулася НКРЕКП, є нелогічною і суперечить європейським енергетичним нормативам.

Про це заявив головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Ціни на електроенергію для населення наразі значно нижчі за ринкові. Функцію компенсації цієї різниці покладено на державні енергетичні компанії. І якщо держава вважає таку структуру ринку за нормальну - то будь ласка, енергетичні компанії державні, і держава у такий спосіб дає субсидії населенню. Але виходить так, що зараз, коли намагаються уніфікувати тарифи для першого і другого класу, то функція субсидіювання населення та малого бізнесу переходить до великої промисловості, що є абсолютно нелогічно", - пояснив експерт.

Він підкреслив, що зараз наша промисловість працює за європейськими цінами, тому що ціна імпорту є фактично найдорожчою ціною кіловата. Але у Європі в усіх країнах функціонує диференціація тарифів, тому що на передачу електроенергії по мережам з більшою напругою втрат менше.

"Серед 27 країн Євросоюзу тільки Мальта має уніфікований, єдиний тариф для всіх класів напруги, тому що там просто немає великих споживачів. А у більшості країн функціонують навіть не два класи, а 3-4 класи, щоб і ще справедливіше співвідносити витрати і тарифи. Тобто, уніфікація протирічить європейському досвіду і взагалі світовому досвіду", - каже Тарасенко.

Експерт також уточнив, що уніфікація загрожує українським експортним підприємствам втратою конкурентоспроможності на світових ринках, адже ціни на нашу продукцію зараз швидко падають.

"У собівартості електричної металургії електроенергія займає до 25%. В продукції гірничо-добувної галузі ця частка сягає 50-60%. І зараз якраз у цих галузях спостерігається погіршення світової кон’юнктури. Це була дуже велика перемога, коли у нас домоглися відкриття чорноморських портів, і гірничо-добувна галузь отримала покращення умов для експорту. А зараз цей експорт може виявитися неконкурентоздатним через те, що підвищать цей тариф для передачу електроенергії – тоді, коли погіршуються ціни на світовому ринку", - резюмував Тарасенко.

Як відомо, після призначення нового голови та членів, Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила повернутися до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електричної енергії.

Натомість міжнародне Енергетичне співтовариство закликало НКРЕКП відмовитися від цього наміру. Як заявили у співтоваристві, позиція Нацкомісії - необґрунтована, а сам намір є незрозумілим. Також там нагадали, що основний принцип регулювання мережевих тарифів викладено у статті 18 Регламенту 2019/943: він передбачає, що тарифи повинні відображати витрати та бути прозорими.

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