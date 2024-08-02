Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії зашкодить економіці, - експерт

"В Україні існують різні тарифи на розподіл, і різні класи споживачів. Так само в Європі. Більше того: у нас два класи існують, а в Європі в усіх країнах – 3-4 класи. Єдине виключення – це Мальта, але у них немає промисловості взагалі. Тому, коли ми почули перший раз про наміри об’єднати все в один клас, це звучало абсурдно. НКРЕКП, незалежний орган, теж визначила, що це абсурдне рішення, і навіть не варто його обговорювати", - підкреслив Каленков.

Він також розповів, що компанія "Байрактар", яка будувала завод в Україні, вклала сотні мільйонів у побудову ліній електропередач, щоб отримувати електроенергію по тарифу великих споживачів першого класу. Тепер же цьому інвестору, як і іншим, доведеться платити інші кошти. А це – дуже поганий сигнал для всіх інвесторів.

"Це стосується і багатьох інших підприємств, у тому числі й наших, які вкладаються в свою енергетичну інфраструктуру та обслуговують її, щоб купувати електроенергію по більш конкурентоспроможним цінам", - акцентував він.

Нагадаємо, НКРЕКП у середині липня планувала розглянути проєкт постанови, якою мали об’єднати в один два класи споживачів електроенергії, та встановити для них єдиний тариф. Але через критику бізнесу та відсутність економічного обгрунтування, розгляд цього рішення перенесли.

Від уніфікації тарифу постраждають насамперед підприємства ГМК, цементні заводи, агропідприємства та інше експортно орієнтоване виробництво. Окрім того, спроба запровадити в Україні єдиний тариф суперечить Директиві 2019/944 і Регламенту 2019/943, імплементація яких передбачена програмою Ukraine Facility. Ці документи передбачають, що тарифи на розподіл мають бути прозорими, недискримінаційними, та відповідати реальним витратам.