Унификация тарифа на распределение электроэнергии навредит экономике, - эксперт

"В Украине существуют разные тарифы на распределение, и разные классы потребителей. Так же в Европе. Более того: у нас два класса существуют, а в Европе во всех странах – 3-4 класса. Единственное исключение – это Мальта, но у них нет промышленности вообще. Поэтому, когда мы услышали первый раз о намерениях объединить все в один класс, это звучало абсурдно.

Он также рассказал, что компания "Байрактар", которая строила завод в Украине, вложила сотни миллионов в строительство линий электропередач, чтобы получать электроэнергию по тарифу крупных потребителей первого класса. Теперь же этому инвестору, как и другим, придется платить другие деньги. А это очень плохой сигнал для всех инвесторов.

"Это касается и многих других предприятий, в том числе наших, которые вкладываются в свою энергетическую инфраструктуру и обслуживают ее, чтобы покупать электроэнергию по более конкурентоспособным ценам", - акцентировал он.

Напомним, НКРЭКУ в середине июля планировала рассмотреть проект постановления, которым должны были объединить в один два класса потребителей электроэнергии, и установить для них единый тариф. Но из-за критики бизнеса и отсутствия экономического обоснования рассмотрение этого решения перенесли.

От унификации тарифа пострадают прежде предприятия ГМК, цементные заводы, агропредприятия и другое экспортно ориентированное производство. Помимо этого, попытка ввести в Украине единый тариф противоречит Директиве 2019/944 и Регламенту 2019/943, имплементация которых предусмотрена программой Ukraine Facility. Эти документы предусматривают, что тарифы на распределение должны быть прозрачными, недискриминационными и соответствовать реальным расходам.