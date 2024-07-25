Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії зменшить відрахування до бюджету, - експерт

Ініціатива Міністерства енергетики уніфікувати тариф на розподіл електроенергії призведе до збільшення витрат підприємств та їх закриття. Це, в свою чергу, призведе до падіння бюджетних надходжень на втрати робочих місць
Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Minprom.
"Розділ споживачів електроенергії на різні класи існує в Європі та інших розвинених країнах. Часто там існує по три класи споживачів, а в деяких країнах навіть більше. В Україні лише два. Чому існує це розділення? Тому що набагато дешевше і вигідніше продавати електроенергію вищої напруги – не потрібно витрачати кошти на додаткове обладнання, на зменшення напруги і, до речі, нести при цьому зменшенні зайві втрати електрики", - зауважив Каленков.
За його словами, бажання зрівняти класи є просто намаганням зняти ще більше грошей з промисловості.
"Для гірничо-металургійного комплексу це додаткові витрати 3 млрд грн на рік, для всієї промисловості загалом – 5-6 млрд грн. Наслідком цього буде скорочення обсягів виробництва та експорту, втрата робочих місць, зменшення відрахувань до державного бюджету і, відповідно, неможливість продовження допомоги Збройним Силам України", - наголосив Каленков.
Нагадаємо, НКРЕКП 17 липня планувала розглянути проєкт постанови «Про затвердження змін до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії» (зміни до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 №1175)». Але через критику бізнесу та відсутність економічного обгрунтування, розгляд цього рішення перенесли.
В свою чергу експерт з програми "Енергетика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Андріан Прокіп заявив, що уніфікація тарифу суперечить принципам європейської політики та регулювання, які Україна зобов’язана імплементувати, та здоровій логіці економічно обґрунтованого тарифоутворення.
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