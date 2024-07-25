Унификация тарифа на распределение электроэнергии снизит отчисления в бюджет, - эксперт

"Раздел потребителей электроэнергии на разные классы существует в Европе и других развитых странах. Часто там существует по три класса потребителей, а в некоторых странах даже больше. В Украине только два. Почему существует это разделение? Потому что гораздо дешевле и выгоднее продавать электроэнергию высшего напряжения - не нужно тратить средства на дополнительное оборудование, на уменьшение напряжения и, кстати, нести при этом уменьшении излишних потерь электричества", - отметил Каленков.

По его словам, желание уравнять классы просто попытка снять еще больше денег с промышленности.

"Для горно-металлургического комплекса это дополнительные расходы 3 млрд грн в год, для всей промышленности в целом – 5-6 млрд грн. Следствием этого будет сокращение объемов производства и экспорта, потеря рабочих мест, уменьшение отчислений в государственный бюджет и, соответственно, невозможность продления помощи Вооруженным Силам Украины", - подчеркнул Каленков.

Напомним, НКРЭКУ 17 июля планировала рассмотреть проект постановления "Об утверждении изменений в Порядок установления (формирования) тарифов на услуги по распределению электрической энергии» (изменения в постановление НКРЭКУ от 05.10.2018 №1175)". Но из-за критики бизнеса и отсутствия экономического обоснования рассмотрение этого решения перенесли.

В свою очередь эксперт из программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокип заявил, что унификация тарифа противоречит принципам европейской политики и регулирования, которые Украина обязана имплементировать, и здоровой логике экономически обоснованного тарифообразования.