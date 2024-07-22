Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії зупинить програму "Зроблено в Україні", - "Укрцемент"

"Вирішувати проблеми однієї енергетичної компанії за рахунок всіх бізнесів – це антидержавне рішення. Цементна галузь скоротила своє виробництво та потужності вже на 60%. Далі у нас проблеми з відключеннями світла та дефіцитом кадрів. Але уніфікація тарифу на розподіл взагалі зупинить наше виробництво", - попередила Кріпка.

Вона нагадала, що цемент – це продукція, яка необхідна для відновлення інфраструктури, і енергетичної в тому числі, а також на будівництво захисних споруд для наших військових.

"Тому ми виступаємо проти рішення щодо уніфікації. Тому що зупиниться та сама програма президента "Зроблено в Україні". Не будуть працювати підприємства, не буде української продукції. Крім того, українські підприємства сплачують податки, а ми всі добре знаємо, що податки сплачуються прозоро, і за рахунок податків нараховується зарплата нашим військовим. Тобто, це рішення – антиукраїнське", - резюмувала Кріпка.

Нагадаємо, НКРЕКП 17 липня планувала розглянути проєкт постанови "Про затвердження змін до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії» (зміни до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 №1175)". Але через критику бізнесу та відсутність економічного обгрунтування, розгляд цього рішення перенесли.

В свою чергу експерт з програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Андріан Прокіп заявив, що уніфікація тарифу суперечить принципам європейської політики та регулювання, які Україна зобов’язана імплементувати, та здоровій логіці економічно обґрунтованого тарифоутворення.