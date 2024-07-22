Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії зупинить програму "Зроблено в Україні", - "Укрцемент"

Уніфікація тарифу на розподіл, яку ініціюють у Міністерстві енергетики, призведе до погіршення економічного стану цементних підприємств та їх закриття. Це, у свою чергу, зупинить реалізацію програми "Зроблено в Україні", яку ініціював президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора асоціації "Укрцемент" Людмили Кріпки.
"Вирішувати проблеми однієї енергетичної компанії за рахунок всіх бізнесів – це антидержавне рішення. Цементна галузь скоротила своє виробництво та потужності вже на 60%. Далі у нас проблеми з відключеннями світла та дефіцитом кадрів. Але уніфікація тарифу на розподіл взагалі зупинить наше виробництво", - попередила Кріпка.
Вона нагадала, що цемент – це продукція, яка необхідна для відновлення інфраструктури, і енергетичної в тому числі, а також на будівництво захисних споруд для наших військових.
"Тому ми виступаємо проти рішення щодо уніфікації. Тому що зупиниться та сама програма президента "Зроблено в Україні". Не будуть працювати підприємства, не буде української продукції. Крім того, українські підприємства сплачують податки, а ми всі добре знаємо, що податки сплачуються прозоро, і за рахунок податків нараховується зарплата нашим військовим. Тобто, це рішення – антиукраїнське", - резюмувала Кріпка.
Нагадаємо, НКРЕКП 17 липня планувала розглянути проєкт постанови "Про затвердження змін до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії» (зміни до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 №1175)". Але через критику бізнесу та відсутність економічного обгрунтування, розгляд цього рішення перенесли.
В свою чергу експерт з програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Андріан Прокіп заявив, що уніфікація тарифу суперечить принципам європейської політики та регулювання, які Україна зобов’язана імплементувати, та здоровій логіці економічно обґрунтованого тарифоутворення.
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