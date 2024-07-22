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Унификация тарифа на распределение электроэнергии остановит программу "Сделано в Украине", - "Укрцемент"

Фото: унификация тарифа на распределение электроэнергии остановит программу "Сделано в Украине" (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Унификация тарифа на распределение, инициированная в Министерстве энергетики, приведет к ухудшению экономического состояния цементных предприятий и их закрытию. Это, в свою очередь, остановит реализацию программы "Сделано в Украине", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора ассоциации "Укрцемент" Людмилы Крипки.

"Решать проблемы одной энергетической компании за счет всех бизнесов – это антигосударственное решение. Цементная отрасль сократила свое производство и мощности уже на 60%. Дальше у нас проблемы с отключениями света и дефицитом кадров. Но унификация тарифа на распределение вообще остановит наше производство", - предупредила Крипка.

Она напомнила, что цемент – это продукция, которая необходима для восстановления инфраструктуры и энергетической в том числе, а также для строительства защитных сооружений для наших военных.

"Поэтому мы выступаем против решения по унификации. Потому что остановится та же программа президента "Сделано в Украине". Не будут работать предприятия, не будет украинской продукции. Кроме того, украинские предприятия платят налоги, а мы все хорошо знаем, что налоги платятся прозрачно" , и за счет налогов начисляется зарплата нашим военным.

Напомним, НКРЭКУ 17 июля планировала рассмотреть проект постановления "Об утверждении изменений в Порядок установления (формирования) тарифов на услуги по распределению электрической энергии» (изменения в постановление НКРЭКУ от 05.10.2018 №1175)". Но из-за критики бизнеса и отсутствия экономического обоснования рассмотрение этого решения перенесли.

В свою очередь эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего Андриан Прокоп заявил, что унификация тарифа противоречит принципам европейской политики и регулирования, которые Украина обязана имплементировать, и здоровой логике экономически обоснованного тарифообразования.

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