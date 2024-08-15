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Уніфікація тарифів на розподіл електроенергії негативно позначиться на роботі підприємств, – експерт

Фото: уніфікація тарифів на розподіл електроенергії негативно позначиться на роботі підприємств (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Рішення про уніфікацію тарифів на розподіл електроенергії може завдати шкоди українським підприємствам.

Про це заявила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua.

У цьому контексті Орлова згадує слова ексголови НКРЕКП Тарасюка, який назвав таку ініціативу шкідливою та небезпечною для ринку. Однак, експертка вважає, що регулятор не відмовиться від розгляду цього питання. 
 
"Але саме з боку Міністерства енергетики, звідки прийшов на посаду члена Комісії Власенко, ідея по тарифам і з’явилась. Тому можна все-таки очікувати щонайменше на початок регуляторної процедури, попри різко негативну реакцію від представників промисловості та експертної спільноти", - зазначає вона.  
 
Нагадаємо, ідея відмовитися від поділу на класи напруги з’явилася у членів НКРЕКП всередині липня. Тодішній голова Нацкомісії Тарасюк виступив проти неї, однак після зміни керівництва і складу НКРЕКП, там вирішили повернутися до питання уніфікації тарифів на розподіл електроенергії.

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ЕлектроенергіяТарифи на ЖКГ