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Уніфікація тарифів на розподіл електроенергії негативно позначиться на роботі підприємств, – експерт

Четвер 15 серпня 2024 16:19
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Уніфікація тарифів на розподіл електроенергії негативно позначиться на роботі підприємств, – експерт Фото: уніфікація тарифів на розподіл електроенергії негативно позначиться на роботі підприємств (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Рішення про уніфікацію тарифів на розподіл електроенергії може завдати шкоди українським підприємствам.

Про це заявила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua.

У цьому контексті Орлова згадує слова ексголови НКРЕКП Тарасюка, який назвав таку ініціативу шкідливою та небезпечною для ринку. Однак, експертка вважає, що регулятор не відмовиться від розгляду цього питання.

"Але саме з боку Міністерства енергетики, звідки прийшов на посаду члена Комісії Власенко, ідея по тарифам і з’явилась. Тому можна все-таки очікувати щонайменше на початок регуляторної процедури, попри різко негативну реакцію від представників промисловості та експертної спільноти", - зазначає вона.

Нагадаємо, ідея відмовитися від поділу на класи напруги з’явилася у членів НКРЕКП всередині липня. Тодішній голова Нацкомісії Тарасюк виступив проти неї, однак після зміни керівництва і складу НКРЕКП, там вирішили повернутися до питання уніфікації тарифів на розподіл електроенергії.

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Електроенергія Тарифи на ЖКГ
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