Уніфікація тарифів на розподіл електроенергії негативно позначиться на роботі підприємств, – експерт

У цьому контексті Орлова згадує слова ексголови НКРЕКП Тарасюка, який назвав таку ініціативу шкідливою та небезпечною для ринку. Однак, експертка вважає, що регулятор не відмовиться від розгляду цього питання.



"Але саме з боку Міністерства енергетики, звідки прийшов на посаду члена Комісії Власенко, ідея по тарифам і з’явилась. Тому можна все-таки очікувати щонайменше на початок регуляторної процедури, попри різко негативну реакцію від представників промисловості та експертної спільноти", - зазначає вона.



Нагадаємо, ідея відмовитися від поділу на класи напруги з’явилася у членів НКРЕКП всередині липня. Тодішній голова Нацкомісії Тарасюк виступив проти неї, однак після зміни керівництва і складу НКРЕКП, там вирішили повернутися до питання уніфікації тарифів на розподіл електроенергії.