Унификация тарифов на распределение электроэнергии негативно отразится на работе предприятий, – эксперт

В этом контексте Орлова упоминает слова эксглавы НКРЭКУ Тарасюка, который назвал такую инициативу вредной и опасной для рынка. Однако эксперт считает, что регулятор не откажется от рассмотрения этого вопроса.



"Но именно со стороны Министерства энергетики, откуда пришел на должность члена Комиссии Власенко, идея по тарифам и появилась. Поэтому можно все-таки ожидать по меньшей мере начала регуляторной процедуры, несмотря на резко негативную реакцию от представителей промышленности и экспертного сообщества", - отмечает он. она.



Напомним, идея отказаться от разделения на классы напряжения появилась у членов НКРЭКУ внутри июля. Тогдашний глава Нацкомиссии Тарасюк выступил против нее, однако после смены руководства и состава НКРЭКУ там решили вернуться к вопросу унификации тарифов на распределение электроэнергии.