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Унификация тарифов на распределение электроэнергии негативно отразится на работе предприятий, – эксперт

Четверг 15 августа 2024 16:19
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Унификация тарифов на распределение электроэнергии негативно отразится на работе предприятий, – эксперт Фото: унификация тарифов на распределение электроэнергии негативно скажется на работе предприятий (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Решение об унификации тарифов на распределение электроэнергии может нанести ущерб украинским предприятиям.

Об этом заявила аналитика рынка электроэнергии в ExPro Consulting Дарья Орлова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua.

В этом контексте Орлова упоминает слова эксглавы НКРЭКУ Тарасюка, который назвал такую инициативу вредной и опасной для рынка. Однако эксперт считает, что регулятор не откажется от рассмотрения этого вопроса.

"Но именно со стороны Министерства энергетики, откуда пришел на должность члена Комиссии Власенко, идея по тарифам и появилась. Поэтому можно все-таки ожидать по меньшей мере начала регуляторной процедуры, несмотря на резко негативную реакцию от представителей промышленности и экспертного сообщества", - отмечает он. она.

Напомним, идея отказаться от разделения на классы напряжения появилась у членов НКРЭКУ внутри июля. Тогдашний глава Нацкомиссии Тарасюк выступил против нее, однако после смены руководства и состава НКРЭКУ там решили вернуться к вопросу унификации тарифов на распределение электроэнергии.

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Электроэнергия Тарифы на ЖКХ
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