Уничтожили 11 огневых рубежей повстанцев: "Талибан" нанес удары по Панджшеру

"В ходе проведенной операции были убиты девять человек, в том числе двух полевых командиров, захвачено большое количество оружия и боеприпасов", - сообщил агентству военный источник.

По его словам, боевики "Талибана" уничтожили 11 огневых рубежей противника в районах Дербент-Гарани, Гульбахар и Шатал.

По данным телеканала Al-Jazeera, талибы приняли решение начать военную операцию против повстанце в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.

Панджшер остается единственной провинцией в Афганисатане, которая находится не под контролем талибов. Она на расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула.