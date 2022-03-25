Уничтоженный в Бердянске российский корабль перевозил 400 "морпехов", танки и БТРы, - Арестович

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича .

"По предварительным данным, был уничтожен передовой командный пункт 49 российской армии на юге и большой десантный корабль, перевозивший ориентировочно 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТРов, внезапно взорвавшийся в порту Бердянск. Другой корабль был поврежден", - написал он в своем Telegram.

По данным Военно-Морских сил Украины, обеими этими кораблями командовали капитаны, изменившие своей присяге и перешедшие на российскую сторону еще в 2014 году.

Отметим, как уточняет Генштаб ВСУ, в Азовской операционной зоне в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль "Саратов" (ранее считалось, что это "Орск"), а также получили повреждения большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".