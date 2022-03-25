UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уничтоженный в Бердянске российский корабль перевозил 400 "морпехов", танки и БТРы, - Арестович

Фото: в Бердянске был взорван российский десантный корабль (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Взорванный в порту ныне захваченного оккупантами Бердянска российский десантный корабль перевозил большое количество живой силы противника и военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

"По предварительным данным, был уничтожен передовой командный пункт 49 российской армии на юге и большой десантный корабль, перевозивший ориентировочно 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТРов, внезапно взорвавшийся в порту Бердянск. Другой корабль был поврежден", - написал он в своем Telegram.

По данным Военно-Морских сил Украины, обеими этими кораблями командовали капитаны, изменившие своей присяге и перешедшие на российскую сторону еще в 2014 году.

Отметим, как уточняет Генштаб ВСУ, в Азовской операционной зоне в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль "Саратов" (ранее считалось, что это "Орск"), а также получили повреждения большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

Ранее сообщалось, что уничтожить российский военный корабль ВСУ помог пропагандист из РФ.

Напомним также, что украинские военные призвали командиров подбитых в Бердянске российских кораблей затопить свои судна самостоятельно.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
БердянскВойна России против Украины