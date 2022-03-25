Уничтоженный в Бердянске российский корабль перевозил 400 "морпехов", танки и БТРы, - Арестович

Взорванный в порту ныне захваченного оккупантами Бердянска российский десантный корабль перевозил большое количество живой силы противника и военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
"По предварительным данным, был уничтожен передовой командный пункт 49 российской армии на юге и большой десантный корабль, перевозивший ориентировочно 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТРов, внезапно взорвавшийся в порту Бердянск. Другой корабль был поврежден", - написал он в своем Telegram.
По данным Военно-Морских сил Украины, обеими этими кораблями командовали капитаны, изменившие своей присяге и перешедшие на российскую сторону еще в 2014 году.
Отметим, как уточняет Генштаб ВСУ, в Азовской операционной зоне в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль "Саратов" (ранее считалось, что это "Орск"), а также получили повреждения большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".
Ранее сообщалось, что уничтожить российский военный корабль ВСУ помог пропагандист из РФ.
Напомним также, что украинские военные призвали командиров подбитых в Бердянске российских кораблей затопить свои судна самостоятельно.
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