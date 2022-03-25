RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знищений у Бердянську російський корабель перевозив 400 "морпіхів", танки і БТРи, - Арестович

Фото: у Бердянську був підірваний російський десантний корабель (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Підірваний в порту нині захопленого окупантами Бердянська російський десантний корабель перевозив велику кількість живої сили противника і військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича.

"За попередніми даними, був знищений передовий командний пункт 49 російської армії на півдні і великий десантний корабель, який перевозив орієнтовно 400 морських піхотинців, 20 танків та 45 БТРів, раптово вибухнув у порті Бердянськ. Інший корабель був пошкоджено", - написав він у своєму Telegram.

За даними Військово-Морських сил України, обома цими кораблями командували капітани, які зрадили своїй присязі та перейшли на російський бік ще в 2014 році.

Зазначимо, як уточнює Генштаб ЗСУ, в Азовській операційній зоні в Бердянську був знищений великий десантний корабель "Саратов" (раніше вважалося, що це "Орськ"), а також отримали пошкодження великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ".

Раніше повідомлялося, що знищити російський військовий корабель ЗСУ допоміг пропагандист з РФ.

Нагадаємо також, що українські військові закликали командирів підбитих у Бердянську російських кораблів затопити свої судна самостійно.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
БердянськВійна Росії проти України