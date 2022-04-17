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Уничтожение танка оккупантов в Попасной 24 ОМБР - видео

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Киев, Воскресенье 17 апреля 2022 22:05
Уничтожение танка оккупантов в Попасной 24 ОМБР - видео Фото: горящий танк российских оккупантов (t me suspilnechernihiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал видео уничтожения танка российских оккупантов Попасной Луганской области. Отличись бойцы 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) имени короля Даниила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

"Хорошего воскресного видео вам от службы по связям с общественностью 24 ОМБР имени короля Даниила", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть момент точного попадания и уничтожения вражеского танка в Попасной. Сложность заключалась в том, что бронированная машина оккупантов находилась среди жилых домов. Однако украинские бойцы точно поразили цель.

Напомним, с начала войны России против Украины противник безвозвратно потерял более 20 тысяч человек и свыше 2 тысяч бронемашин.

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