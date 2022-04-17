Уничтожение танка оккупантов в Попасной 24 ОМБР - видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ .

На опубликованном видео можно увидеть момент точного попадания и уничтожения вражеского танка в Попасной. Сложность заключалась в том, что бронированная машина оккупантов находилась среди жилых домов. Однако украинские бойцы точно поразили цель.

"Хорошего воскресного видео вам от службы по связям с общественностью 24 ОМБР имени короля Даниила", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала войны России против Украины противник безвозвратно потерял более 20 тысяч человек и свыше 2 тысяч бронемашин.

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