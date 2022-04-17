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Знищення танка окупантів у Попасній бійцами 24 ОМБР - відео

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Київ, Неділя 17 квітня 2022 22:05
Знищення танка окупантів у Попасній бійцами 24 ОМБР - відео Фото: палаючий танк російських окупантів (t me suspilnechernihiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) опублікував відео знищення танка російських окупантів Попасної Луганської області. Відзначся бійці 24-ї окремої механізованої бригади (ОМБР) імені короля Данила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

"Гарного недільного відео вам від служби зі зв'язків з громадськістю 24 ОМБР імені короля Данила", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео можна побачити момент точного попадання і знищення ворожого танка в Попасній. Складність полягала в тому, що броньована машина окупантів знаходилася серед житлових будинків. Однак українські бійці точно вразили ціль.

Нагадаємо, з початку війни Росії проти України противник безповоротно втратив понад 20 тисяч осіб і понад 2 тисячі бронемашин.

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