Уничтожение крейсера "Москва" стало стратегическим успехом украинцев, - Минобороны Австрии

Военно-морской эксперт отмечает, что ВМФ России мог сильно недооценить возможности защитников Украины, поэтому оставил крейсер в прибрежных водах, а не в открытом море.

Он обратил внимание, что корабли типа "Москва" в первую очередь предназначались для создания противовоздушного щита авианосцев, но являются легкой мишенью вблизи побережья.

"Украинцы нанесли массированный удар по самолюбию россиян, но они преуспели и в стратегическом плане", - сказал Хофбауэр.

Так, после ликвидации "Москвы" боевые возможности РФ сократились. Эксперт считает, что о морской десантной операции российских войск в районе Одессе в ближайшее время не может быть и речи, учитывая вероятность, что ВСУ заминировали побережье.

Затопление крейсера "Москва" стала вторым случаем уничтожения военного корабля таких размеров со времен Второй мировой войны. В последний раз это произошло 2 мая 1982 года во время Фолклендской войны, когда британская подводная лодка отправила на дно моря аргентинский крейсер "Генерал Бельграно".

После потери РФ единственного крейсера Черноморского флота "Москва" в его составе осталось 6 подводных лодок, 5 фрегатов, 35 кораблей охраны и береговой обороны и 10 десантно-транспортных кораблей.

Помимо ЧФ, у россиян есть Северный флот (с двумя крейсерами), Тихоокеанский флот (с одним крейсером) и Балтийский флот.

Справка: ракетный крейсер "Москва" имела 187 метров в длину и 20,8 метра в ширину. Корабль был построен в 1979 году. Экипаж насчитывает 500 военнослужащих.