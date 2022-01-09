ru ua
Вс, 09 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Уничтожали вражеские беспилотники: Россия провела учения на территории Крыма

Новина українською →
Воскресенье 09 января 2022 14:00
Уничтожали вражеские беспилотники: Россия провела учения на территории Крыма Фото: Россия провела учения на территории Крыма (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация провела учения на территории временно оккупированного Крыма. Военные "уничтожали" вражеские беспилотные летательные аппараты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС.

В пресс-службе Черноморского флота отмечают, что учения были организованы для проверки готовности военных сил России.

"В ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах", - добавляет пресс-служба.

К учениям также были привлечены зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа, а также самолеты-разведчики Су-24МР и истребители Су-27 и Су-30СМ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым
NEWS
В Украине с января выросли налоги: для кого и на сколько
В Украине с января выросли налоги: для кого и на сколько
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане