Уничтожали вражеские беспилотники: Россия провела учения на территории Крыма
Фото: Россия провела учения на территории Крыма (Getty Images)
Российская Федерация провела учения на территории временно оккупированного Крыма. Военные "уничтожали" вражеские беспилотные летательные аппараты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС.
В пресс-службе Черноморского флота отмечают, что учения были организованы для проверки готовности военных сил России.
"В ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах", - добавляет пресс-служба.
К учениям также были привлечены зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа, а также самолеты-разведчики Су-24МР и истребители Су-27 и Су-30СМ.