UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Уничтожали условного врага на земле и в воздухе: в ООС прошли учения боевой авиации

Автор: РБК-Украина

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на одном из аэродромов Донецкой области прошли учения боевой авиации. Военные летчики отрабатывали наведение групп самолетов и вертолетов для уничтожения условного врага на земле и в воздухе.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

“Экипажи украинских М-08 отрабатывали наведение на наземные цели условного противника и “уничтожали” его”, - отмечается в сообщении.

Также были проведены практические тренировки, в ходе которых отрабатывались навыки боевой подготовки. Украинские летчики показали отличные результаты.

В Минобороны подчеркнули, что подобные мероприятия проводятся постоянно и авиационные наводчики совершенствуют собственные навыки и отрабатывают связь с экипажами вертолетов.

Фото: учения боевой авиации на Донбассе (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Напомним, украинская сторона общего центра по контролю и координации (СЦКК) днем 28 апреля зафиксировала доказательства очередных нарушений со стороны боевиков на Донбассе. Факты, которые подтверждают дестабилизирующие ситуацию действия боевиков, переданы в ОБСЕ.

Отметим, вчера боевики на Донбассе 11 раз нарушали "тишину". Ранение получил один украинский военный.

Также вчера автомобиль с украинскими военным подорвался на взрывном устройстве. Один военный погиб, еще трое - травмированы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ООСученияавиация