На Донбассе зафиксировали "дестабилизирующие ситуацию" действия боевиков

Украинская сторона общего центра по контролю и координации (СЦКК) зафиксировала доказательства очередных нарушений со стороны боевиков на Донбассе. Факты, которые подтверждают дестабилизирующие ситуацию действия боевиков, переданы в ОБСЕ.

В частности, еще 19 апреля СММ ОБСЕ зафиксировала факт вмешательства боевиков в работу камер видеонаблюдения Миссии и установку оккупантами своих видеокамер на территории шахты "Октябрьская", что на окраине Донецка.

В результате вмешательства операторы ОБСЕ были вынуждены отключить от мониторинга свое оборудования. При этом боевики вблизи мачты системы видеонаблюдения на территории шахты оборудовали огневую позицию минометов. Именно из этого района боевики вчера выпустили 22 мины по позициям украинских военных. В ходе обстрела ранение получил один украинский военный. Корректировку огня противник вел с помощью БПЛА.

"Дерзкие действия пророссийских наемников свидетельствуют об их нежелании соблюдать минские договоренности и попытки любой ценой спровоцировать Вооруженные силы Украины на огонь в направлении Донецка. Именно этим объясняются факты ведения оккупантами огня из районов города, участились во второй половине апреля и зафиксированы Украинской стороной СЦКК", - сообщили в штабе.

По фактам нарушений режима прекращения огня украинская сторона СЦКК направила доказательные материалы в адрес СММ ОБСЕ

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что агрессивные действия оккупантов несут прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих Вооруженных сил Украины и местного населения и дестабилизируют ситуацию вдоль всей линии разграничения", - добавили в штабе.