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Уничтожали противника. Пограничники провели учения в Черниговской области

Автор: Дмитрий Левицкий

В Черниговской области прошли трехдневные учения украинских пограничников с боевой стрельбой. К учениям было привлечено пограничное спецподразделение боевого и антитеррористического направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Учения проходили на военном полигоне, где развернули палаточный городок.

По замыслу учений пограничники отработали поражения противника в различных выдаю боя, во время резкой смены обстановки и выполнения огневых задач в условиях максимально приближенных к боевым.

"Во время учений пограничники отрабатывали различные тактические задачи, в том числе с выполнением стрельб из стрелкового оружия, гранатометов и снайперских винтовок. Проводили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов", - рассказали в ГПСУ.

Целью учений ставилось совершенствование уровня слаженности подразделения, наращивание командирским звеном опыта и повышение профессионального мастерства личного состава.

"Проведенные учения показали высокий уровень подготовки персонала, а личный состав закрепил тактические навыки по действиям в составе подразделения", - добавили в пограничной службе.

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Государственная пограничная службаВоенные учения