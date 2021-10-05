Знищували противника. Прикордонники провели навчання у Чернігівській області

Навчання проходили на військовому полігоні, де розгорнули наметове містечко.

За задумом навчань прикордонники відпрацювали ураження противника у різних видаю бою, під час різкої зміни обстановки та виконання вогневих завдань в умовах максимально наближених до бойових.

"Під час навчань охоронці кордону відпрацьовували різні тактичні завдання, в тому числі із виконанням стрільб зі стрілецької зброї, гранатометів та снайперських гвинтівок. Проводили стрільби також і з крупнокаліберних кулеметів, та протитанкових гранатометів", - розповіли в ДПСУ.

Метою навчань ставилося вдосконалення рівня злагодженості підрозділу, нарощування командирською ланкою досвіду та підвищення професійної майстерності особового складу.

"Проведені навчання показали високий рівень підготовки персоналу, а особовий склад закріпив тактичні навички по діях у складі підрозділу", - додали в прикордонній службі.