UNI-LAMAN GROUP — лідер ринку міжнародних перевезень

Не для кого не секрет, що 2022 рік став потрясінням для логістичної галузі України. Одночасно зупинилось все морське та авіасполучення, через окупацію, багато територій країни стали недоступними для перевезень. Багато логістичних компаній не змогли подолати кризу та припинили свою діяльність. Але ті хто зміг своєчасно адаптуватись наразі займають лідерські позиції не тільки на ринку України, а й стрімко розвиваються на ринках Європи та світу.

Яскравим прикладом такого розвитку стала міжнародна компанія родом з України UNI-LAMAN GROUP.

Компанія UNI-LAMAN GROUP більше 23 років займається доставкою вантажів будь-яким видом транспорту: морськими суднами, авто- та авіатранспортом, вантажними потягами. З 2011 року 7 разів займала 1 місце в рейтингу Асоціації міжнародних експедиторів України, є членами FIATA (Міжнародної федерації експедиторських асоціацій). У 2021 році отримали членство в World Cargo Alliance (WCA) — Всесвітнього Вантажного Альянсу, що об’єднує найкращі компанії у сфері вантажних перевезень.

Власні офіси та представництва компанії працюють в Одесі, Києві, Львові, Дніпрі та Хмельницькому. Щодо інших країн то з з 2011 року компанія працює у Шанхаї та Нінбо, з 2012 — у Молдові, з 2015 року у Грузії, з 2016 — у ОАЕ, з 2021 року у Польщі та з 2022 — у Румунії. Всього — представництва у 7 країнах щоб забезпечити найбільш якісні перевезення без посередників, а це означає — дешевше для клієнта.

Наразі, через відсутність перевезень морем та авіасполученням безпосередньо в Україну, стало вкрай необхідним перевезення автомобілями, перевантаження з одного транспорту до іншого та довезення товарів в Україну. Тому вже під час війни компанія UNI-LAMAN GROUP переобладнала автопарки у Одесі, Кишиневі та Варшаві й розширила їх. Тепер можемо сміливо говорити, що володіємо одним з найпоширеніших автопарків в Європі.

І цей розвиток не залишився непоміченим, так у 2022 році UNI-LAMAN GROUP отримали дві престижні нагороди:

"Лідер галузі 2022" від Національного бізнес-рейтингу України,

переможець премії Ukrainian Business Award «BUSINESS OF THE YEAR 2022».

Ukrainian Business Award - це щорічна премія, яка вручається успішним підприємствам та бізнес-лідерам в Україні. Переможці обираються за трьома критеріямі:

Фінанси

ліквідність, платоспроможність, прибутковість, імпорт та експорт.

Ринкові позиції

частка на ринку, темп зростання, сайт, соц мережі, відгуки.

Фактори ризику

зв’язки, судові справи, розслідування, борги, податкова інформація, ліцензії, сертифікати, дозволи.

«Ми завжди працюємо задля бізнесу. Багато хто з підприємців, на жаль, через війну скоротили свої обсяги виробництва. Тому для них ми розвинули сервіс доставлення невеликих об'ємів та відкрили ще один склад у Польщі на якому консолідуємо вантажі у авто для доставлення їх вже в Україну. Сьогодні вже можна говорити про те, що логістика України перебудувалась, підлаштувалась та працює через порти та аеропорти у Польщі та інших країнах Європи» — зазначає голова ради директорів UNI-LAMAN GROUP Геннадій Сорочинський.

Та найбільшим своїм досягненням компанія вважає — збереження можливості допомогти українському бізнесу працювати при будь яких умовах.