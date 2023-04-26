UNI-LAMAN GROUP – лидер рынка международных перевозок

Не для кого не секрет, что 2022 стал потрясением для логистической отрасли Украины. Одновременно остановилось все морское и авиасообщение, из-за оккупации многие территории страны стали недоступными для перевозок. Многие логистические компании не смогли преодолеть кризис и прекратили свою деятельность. Но те, кто смог своевременно адаптироваться, занимают лидерские позиции не только на рынке Украины, но и стремительно развиваются на рынках Европы и мира.

Ярким примером такого развития стала международная компания родом из Украины UNI-LAMAN GROUP.

Компания UNI-LAMAN GROUP более 23 лет занимается доставкой грузов любым видом транспорта: морскими судами, авто- и авиатранспортом, грузовыми поездами. С 2011 года 7 раз занимала 1 место в рейтинге Ассоциации международных экспедиторов Украины, являющихся членами FIATA (Международной федерации экспедиторских ассоциаций). В 2021 году получили членство в World Cargo Alliance (WCA) — Всемирном Грузовом Альянсе, объединяющем лучшие компании в сфере грузоперевозок.

Собственные офисы и представительства компании работают в Одессе, Киеве, Львове, Днепре и Хмельницком. Что касается других стран, то с 2011 года компания работает в Шанхае и Нинбо, с 2012 — в Молдове, с 2015 в Грузии, с 2016 — в ОАЭ, с 2021 в Польше и с 2022 — в Румынии. Всего — представительства в 7 странах, чтобы обеспечить наиболее качественные перевозки без посредников, а значит — дешевле для клиента.

Из-за отсутствия перевозок морем и авиасообщением непосредственно в Украину, стала крайне необходимой перевозка автомобилями, перегрузка из одного транспорта в другой и довозка товаров в Украину. Поэтому уже во время войны компания UNI-LAMAN GROUP переоборудовала автопарки в Одессе, Кишиневе и Варшаве и расширила их. Теперь можем смело говорить, что владеем одним из самых распространенных автопарков в Европе.

И это развитие не осталось незамеченным, так в 2022 году UNI-LAMAN GROUP получили две престижные награды:

"Лидер отрасли 2022" от Национального бизнес-рейтинга Украины,

победитель премии Ukrainian Business Award «BUSINESS OF THE YEAR 2022».

Ukrainian Business Award – это ежегодная премия, которая вручается успешным предприятиям и бизнес-лидерам в Украине. Победители выбираются по трем критериям:

Финансы

ликвидность, платежеспособность, прибыльность, импорт и экспорт.

Рыночные позиции

доля на рынке, темп роста, сайт, социальные сети, отзывы.

Факторы риска

связки, судебные дела, расследование, долги, налоговая информация, лицензии, сертификаты, разрешения.

«Мы всегда работаем для бизнеса. Многие из предпринимателей, к сожалению, в результате сократили свои объемы производства. Поэтому для них мы развили сервис доставки небольших объемов и открыли еще один склад в Польше на котором консолидируем грузы в авто для доставки их уже в Украину. Сегодня уже можно говорить о том, что логистика Украины перестроилась, подстроилась и работает через порты и аэропорты в Польше и других странах Европы», - отмечает председатель совета директоров UNI-LAMAN GROUP Геннадий Сорочинский.

Но самым большим своим достижением компания считает сохранение возможности помочь украинскому бизнесу работать при любых условиях.