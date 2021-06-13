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Унесло течением реки: на Прикарпатье ищут ребенка

Автор: Анастасия Рокитна

В Косовском районе Ивано-Франковской области мальчик поскользнулся на камнях и упал в реку. Ребенка понесло вниз по течению, его сейчас разыскивают.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Стало известно, что в субботу, 12 июня, в 20:50 спасатели получили сообщение, что в селе Тюдов Косовского района, находясь на отдыхе, упал в реку Черемош мальчик.

Со слов очевидцев установлено, что на реке Черемош находилось трое детей, один из которых (мальчик, 12 лет) поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению.

ГСЧС сообщает, что уровень воды в реке в среднем 1 метр, местами до 2 метров, быстрое течение.

Напомним, ранее спасатели искали двух туристов, которые заблудились в Карпатах.

Отметим, в Херсонской области искали 7-летнюю девочку. Ребенок играл во дворе возле своего дома и пропал.

Также под Киевом развернули поиск пропавшего 2-летнего малыша.

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