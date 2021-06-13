Понесло течією річки: на Прикарпатті шукають дитину

У Косівському районі Івано-Франківської області хлопчик послизнувся на камінні та впав у річку. Дитину понесло вниз за течією, її зараз розшукують.
Стало відомо, що у суботу, 12 червня, о 20:50 рятувальники отримали повідомлення, що в селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку, впав у річку Черемош хлопчик.
Зі слів очевидців встановлено, що на річці Черемош перебувало троє дітей, один з яких (хлопчик, 12 років) послизнувся на камінні та впав у річку, після чого дитину понесло вниз за течією.
ДСНС повідомляє, що рівень води в річці в середньому 1 метр, місцями до 2 метрів, швидка течія.
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