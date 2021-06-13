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Діти

Понесло течією річки: на Прикарпатті шукають дитину

Автор: Анастасія Рокитна

У Косівському районі Івано-Франківської області хлопчик послизнувся на камінні та впав у річку. Дитину понесло вниз за течією, її зараз розшукують.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Стало відомо, що у суботу, 12 червня, о 20:50 рятувальники отримали повідомлення, що в селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку, впав у річку Черемош хлопчик.

Зі слів очевидців встановлено, що на річці Черемош перебувало троє дітей, один з яких (хлопчик, 12 років) послизнувся на камінні та впав у річку, після чого дитину понесло вниз за течією.

ДСНС повідомляє, що рівень води в річці в середньому 1 метр, місцями до 2 метрів, швидка течія.

Нагадаємо, раніше рятувальники шукали двох туристів, які заблукали в Карпатах.

Зазначимо, у Херсонській області шукали 7-річну дівчинку. Дитина гралася на подвір'ї біля свого дому і пропала.

Також під Києвом розгорнули пошук зниклого 2-річного малюка.

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