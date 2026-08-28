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Унаслідок ранкового удару по Київщині є загиблий та постраждалі

10:44 28.08.2026 Пт
1 хв
Ворог продовжує тероризувати Київщину другу добу
aimg Олена Чупровська
Унаслідок ранкового удару по Київщині є загиблий та постраждалі Фото: наслідки обстрілу Київщини 28 серпня (dsns_telegram)
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У Бучанському районі Київщини унаслідок атаки ворога загинула людина. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови Київської ОВА Тимура Ткаченка.

На жаль, унаслідок атаки є загиблий.

"Ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення. Його госпіталізували до місцевої лікарні. У Фастівському районі також постраждала жінка - вона отримала порізи руки", - йдеться у заяві.

Він додав, що жінка наразі отримує медичну допомогу.

Ворог уже другу добу продовжує тероризувати Київщину.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, атаки на Київщину реактивними дронами, які йдуть хвилями і спричиняють постійні повітряні тривоги, мають на меті виснажити ППО та населення.

Як повідомляло РБК-Україна, росіяни атакували складські приміщення "Нової пошти" у Білогородській громаді. Після першого влучання ворог завдав ще двох ударів по тій самій локації, поки тривало гасіння пожежі.

Крім того, вранці 28 серпня агресор завдав удару по торговому центру "Епіцентр" у Запоріжжі. Це вже не перший обстріл цього об'єкта, внаслідок якого пошкоджено будівлю та постраждала одна людина.

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