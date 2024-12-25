Внаслідок падіння пасажирського літака в Казахстані загинули 38 осіб, - віце-прем'єр

"Ситуація не дуже хороша, 38 загиблих. Тіла в поганому стані, переважно обгорілі", - зазначив Бозумбаєв.

Він додав, що 29 осіб, зокрема двоє дітей, які постраждали через авіакатастрофу, перебувають у лікарнях. 11 осіб - у стабільно важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості.

Віцепрем'єр розповів, що для ідентифікації тіл загиблих буде призначено експертизи.

Також, за словами Бозумбаєва, серед тих, хто вижив, немає громадян Казахстану.

"Є поки що одна жінка, особу якої не встановлено. Вона непритомна в лікарні, документів немає. Серед інших 29 тих, хто вижив, жодного казахстанця немає", - зазначив він.

Чиновник уточнив, що розслідування інциденту проводять під контролем Генпрокуратури Казахстану, Міністерства внутрішніх справ і авіаційної влади.