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Умышленный геноцид. Оккупанты снова обстреляли Харьков, есть погибший, - Терехов

Фото: умышленный геноцид. Оккупанты снова обстреляли Харьков, есть погибший (facebook.com/mid.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные вновь открыли огонь по Харькову. В результате обстрела погиб один гражданский, еще двое получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова городского головы Харькова Игоря Терехова.

"Только что был еще один обстрел по одному из районов Харькова, там тоже погиб один человек, два человека получили ранения, сейчас они находятся в больнице, наши медики спасают их жизни. Эти обстрелы проводятся намеренно, чтобы посеять хаос, запугать людей, потому что первый обстрел был в районе рынка, сегодня суббота, люди пошли покупать продукты, вещи, и в это время произошел обстрел", - заявил Терехов.

Городской голова отметил, что оккупанты намеренно открывают огонь по гражданскому населению, и их зверства можно квалифицировать только как умышленный геноцид.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 15 апреля, в результате обстрела Харькова погибли 10 гражданских.

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