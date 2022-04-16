Умышленный геноцид. Оккупанты снова обстреляли Харьков, есть погибший, - Терехов

"Только что был еще один обстрел по одному из районов Харькова, там тоже погиб один человек, два человека получили ранения, сейчас они находятся в больнице, наши медики спасают их жизни. Эти обстрелы проводятся намеренно, чтобы посеять хаос, запугать людей, потому что первый обстрел был в районе рынка, сегодня суббота, люди пошли покупать продукты, вещи, и в это время произошел обстрел", - заявил Терехов.

Городской голова отметил, что оккупанты намеренно открывают огонь по гражданскому населению, и их зверства можно квалифицировать только как умышленный геноцид.