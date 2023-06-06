За умови закінчення війни. На ліквідацію наслідків підриву ГЕС потрібно мінімум 5 років, – експерт
На подолання наслідків від катастрофи, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС, піде щонайменше 5 років. І це за умови, якщо найближчим часом завершиться війна, оскільки в умовах бойових дій вести всі роботи з відновлення просто неможливо.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Підрив Каховської ГЕС. Чим загрожує катастрофа на півдні України та чи є ризики для ЗАЕС".
Основна проблема через катастрофу полягає у тому, що тисячі людей позбавлені доступу до водопостачання, каже експерт з водних питань, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України 2020-2022 років Михайло Хорєв.
Каховське водосховище було сталою екосистемою, в яку сталося втручання, і водосховище зараз стрімко втрачає воду.
"Головне питання зараз полягає в тому, на якому рівні це все зупиниться. Вода витікатиме, і природа буде намагатися відновити баланс. В результаті ми ризикуємо отримати на дні водосховища річку Дніпро, а навколо – територію, вкриту мулом", – каже співрозмовник.
За його оцінками, розв'язання цієї проблеми затягнеться на роки. І це при тому, якщо війна завершиться найближчим часом.
"Повноцінно займатися ліквідацією наслідків катастрофи в умовах війни просто неможливо. Коли Каховське водосховище будували, воно наповнювалося водою не менше трьох років. Зараз технології, звісно, набагато сучасніші. Але часу на відновлення піде все одно дуже багато", – допускає Михайло Хорєв.
За його словами, за умови якщо війна закінчиться умовно завтра, то нам потрібно буде мінімум п'ять років.
"Причому наслідки проблеми ми зможемо об'єктивно оцінити тільки з часом", – переконаний він.
Тим часом наукові розрахунки показують, що хвиля після підриву росіянами Каховської ГЕС буде сходити упродовж двох днів. Максимальна висота підйому води становитиме 3 метри.
Також експерт пояснив, чому для росіян підрив ГЕС є фатальним.
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