ua ru
Вт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За умови закінчення війни. На ліквідацію наслідків підриву ГЕС потрібно мінімум 5 років, – експерт

Новость на русском →
Україна, Вівторок 06 червня 2023 17:53
За умови закінчення війни. На ліквідацію наслідків підриву ГЕС потрібно мінімум 5 років, – експерт Фото: Каховська ГЕС зруйнована росіянами (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова, Юрій Дощатов

На подолання наслідків від катастрофи, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС, піде щонайменше 5 років. І це за умови, якщо найближчим часом завершиться війна, оскільки в умовах бойових дій вести всі роботи з відновлення просто неможливо.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Підрив Каховської ГЕС. Чим загрожує катастрофа на півдні України та чи є ризики для ЗАЕС".

Основна проблема через катастрофу полягає у тому, що тисячі людей позбавлені доступу до водопостачання, каже експерт з водних питань, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України 2020-2022 років Михайло Хорєв.

Каховське водосховище було сталою екосистемою, в яку сталося втручання, і водосховище зараз стрімко втрачає воду.

"Головне питання зараз полягає в тому, на якому рівні це все зупиниться. Вода витікатиме, і природа буде намагатися відновити баланс. В результаті ми ризикуємо отримати на дні водосховища річку Дніпро, а навколо – територію, вкриту мулом", – каже співрозмовник.

За його оцінками, розв'язання цієї проблеми затягнеться на роки. І це при тому, якщо війна завершиться найближчим часом.

"Повноцінно займатися ліквідацією наслідків катастрофи в умовах війни просто неможливо. Коли Каховське водосховище будували, воно наповнювалося водою не менше трьох років. Зараз технології, звісно, набагато сучасніші. Але часу на відновлення піде все одно дуже багато", – допускає Михайло Хорєв.

За його словами, за умови якщо війна закінчиться умовно завтра, то нам потрібно буде мінімум п'ять років.

"Причому наслідки проблеми ми зможемо об'єктивно оцінити тільки з часом", – переконаний він.

Тим часом наукові розрахунки показують, що хвиля після підриву росіянами Каховської ГЕС буде сходити упродовж двох днів. Максимальна висота підйому води становитиме 3 метри.

Також експерт пояснив, чому для росіян підрив ГЕС є фатальним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Каховська ГЕС ГЭС Війна Росії проти України
NEWS
Стратегічний вузол. Де знаходиться Каховська ГЕС та чим загрожує її руйнування
Стратегічний вузол. Де знаходиться Каховська ГЕС та чим загрожує її руйнування
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет