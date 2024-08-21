Умови участі у програмі “єОселя” для переселенців з дітьми треба переглянути, - Шуляк

За її словами, це дозволить забезпечити житлом до 30 тисяч сімей, з них 10 тисяч сімей військових. Втім, умови надання "єОселі" для військових, а також внутрішньо-переміщених осіб потрібно переглянути.

Вона зазначила, що під час розробки програми підтримки України від Євросоюзу Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 млрд євро до 2027 року, експерти оцінили інвестиційні потреби на програму "єОселя" орієнтовно 55 млрд грн на 2024–2026 роки. Зокрема, на компенсацію відсоткової ставки для учасників бойових дій - 2,2 млрд грн. Це дозволить забезпечити житлом до 30 тис. сімей, з них 10 тисяч сімей військових.

За словами Шуляк, понад 600 тисяч українців чекають десятиліттями на отримання житла, проте черга не рухається. Значний відсоток становлять військовослужбовці та їх сімʼї. А велика війна додала до переліку категорій громадян, які гостро потребують вирішення житлового питання ще й внутрішньо-переміщених осіб.

"За останні роки Україна вже просунулась в питанні кредитування житла, запустивши державну програму "єОселя". Люди активно цікавляться іпотекою від держави, але з різних причин не всі можуть скористатися. Зокрема - ветерани війни, військовослужбовці та ВПО. Наразі статистика наступна - з понад 12 тисяч родин, які отримали власне житло завдяки програмі, лише близько 200 родин ВПО та приблизно стільки ж сімей ветеранів, що становить всього 4% від усіх учасників", - наголосила Шуляк.

Вона додала, що нині в Україні близько 5 млн переселенців, і приблизно 1,2 млн ветеранів, а їхня кількість, за попередніми підрахунками, після війни зросте щонайменше до 5-6 млн осіб. Житло для цих категорій громадян є однією з найбільших потреб та бажань, а чинні умови "єОселі" роблять вирішення цього питання практично неможливими. Тому потрібно якнайшвидше змінити умови "єОселі" для цих громадян. Для цього не потрібен окремий закон - потрібно лише відповідне рішення уряду.

"Ми вже неодноразово наголошували, що надважливо вдвічі зменшити кредитну ставку по програмі та розмір першого внеску, дозволити кредитувати житло, якому понад 3 роки, а також будинки в сільській місцевості. Річ у тім, що згідно з чинних правил, житлова нерухомість, збудована до 2021 року, коли у країні був свого роду будівельний бум. Ба більше, і нерухомість, збудована ще в 90-тих роках. Але як ми знаємо, за виключенням Києва та кількох міст - мільйонників, нового житла в Україні за останні 3 роки майже не будувалося", - пояснила парламентарка.

Вона також додала, що крім запропонованих вище змін важливо розробити окремі умови для переселенців — сімей з дітьми, оскільки вони потребують додаткових пільгових умов кредитування. За останніми даними, на початок поточного року щонайменше пʼята частина внутрішньо-переміщених осіб - діти віком до 18 років, підкреслила Шуляк, тож потреба у розробці окремих умов для таких громадян - більше ніж просто нагальна.

Голова профільного комітету ВР також повідомила, що певні зрушення у напрямку важливих змін до умов "єОселі" і розширення її можливостей для громадян, які через війну залишилися без житла, вже відбуваються. Зокрема, днями Уряд дозволив використовувати житловий сертифікат єВідновлення у якості першого внеску за програмою "єОселя".