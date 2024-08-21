Условия участия в программе "єОселя" для переселенцев с детьми нужно пересмотреть, - Шуляк

По ее словам, это позволит обеспечить жильем до 30 тысяч семей, из них 10 тысяч военных. Впрочем, условия предоставления "єОселя" для военных, а также внутренне перемещенных лиц нужно пересмотреть.

Она отметила, что при разработке программы поддержки Украины от Евросоюза Ukraine Facility, предусматривающей предоставление Украине 50 млрд евро к 2027 году, эксперты оценили инвестиционные потребности на программу "єОселя" ориентировочно 55 млрд грн на 2024-2026 годы. В частности, на компенсацию процентной ставки для участников боевых действий – 2,2 млрд грн. Это позволит обеспечить жильем до 30 тысяч семей, из них 10 тысяч семей военных.

По словам Шуляк, более 600 тысяч украинцев ждут десятилетиями получения жилья, однако очередь не двигается. Значительный процент составляют военнослужащие и семьи. А большая война добавила в перечень категорий граждан, остро нуждающихся в решении жилищного вопроса еще и внутриперемещенных лиц.

"За последние годы Украина уже продвинулась в вопросе кредитования жилья, запустив государственную программу "єОселя". Люди активно интересуются ипотекой от государства, но по разным причинам не все могут воспользоваться. В частности - ветераны войны, военнослужащие и ВПЛ. Сейчас статистика следующая - свыше 12 тысяч семей, получивших собственное жилье благодаря программе, всего около 200 семей ВПЛ и примерно столько же семей ветеранов, что составляет всего 4% от всех участников", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что в настоящее время в Украине около 5 млн. переселенцев и примерно 1,2 млн. ветеранов, а их количество, по предварительным подсчетам, после войны вырастет по меньшей мере до 5-6 млн. человек. Жилье для этих категорий граждан является одной из наибольших потребностей и желаний, а действующие условия "єОселя" делают решение этого вопроса практически невозможными. Поэтому нужно как можно быстрее изменить условия "Если" для этих граждан. Для этого не нужен отдельный закон – нужно только соответствующее решение правительства.

"Мы уже неоднократно отмечали, что важно вдвое уменьшить кредитную ставку по программе и размер первого взноса, позволить кредитовать жилье, которому более 3 лет, а также дома в сельской местности. Дело в том, что согласно действующим правилам жилая недвижимость построена до 2021 года, когда в стране был своего рода строительный бум. Более того, и недвижимость, построенная еще в 90-х годах. Но как мы знаем, за исключением Киева и нескольких городов – миллионников, нового жилья в Украине за последние 3 года почти не строилось", - объяснила парламентарий.

Она также добавила, что помимо предложенных выше изменений, важно разработать отдельные условия для переселенцев — семей с детьми, поскольку они нуждаются в дополнительных льготных условиях кредитования. По последним данным, на начало текущего года по меньшей мере пятая часть внутриперемещенных лиц - дети младше 18 лет, подчеркнула Шуляк, поэтому потребность в разработке отдельных условий для таких граждан - более чем насущная.

Председатель профильного комитета ВР также сообщила, что определенные сдвиги в направлении важных изменений к условиям "єОселя" и расширению ее возможностей для граждан, которые из-за войны войны остались без жилья, уже происходят. В частности, на днях Правительство разрешило использовать жилищный сертификат есть Восстановление в качестве первого взноса по программе "єОселя".