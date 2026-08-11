Умови щодо стажу для виходу на пенсію змінили: які нові правила з серпня

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Дата змін: Нові правила набирають чинності 2 серпня 2026 року (згідно із законом № 4851-ІХ).

Нові правила набирають чинності 2 серпня 2026 року (згідно із законом № 4851-ІХ). Головне нововведення: До страхового стажу для призначення пенсії за віком зараховуватимуть періоди роботи, за які роботодавець нарахував внески (не менше мінімального) та подав звітність, але не сплатив їх.

До страхового стажу для призначення пенсії за віком зараховуватимуть періоди роботи, за які роботодавець нарахував внески (не менше мінімального) та подав звітність, але не сплатив їх. Чому це важливо: Працівники більше не втрачатимуть пенсійний стаж через фінансові проблеми чи заборгованість на підприємстві, якщо роботодавець виконав формальні обов'язки щодо нарахувань і звітності.

Працівники більше не втрачатимуть пенсійний стаж через фінансові проблеми чи заборгованість на підприємстві, якщо роботодавець виконав формальні обов'язки щодо нарахувань і звітності. Як це працює: Уся інформація про стаж і внески обліковується в системі персоніфікованого обліку Державного реєстру соціального страхування (з 2004 року).

Як повідомляє Пенсійний фонд, з 2 серпня 2026 року в Україні починають діяти важливі зміни до пенсійного законодавства. Вони внесені Законом України від 9 квітня 2026 року № 4851-ІХ, який оновлює Закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Головна новація стосується зарахування періодів роботи до страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком.

Що саме змінюється?

Відтепер до страхового стажу зараховуватимуть такі періоди роботи, за які роботодавець:

нарахував застрахованим особам страхові внески (в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок);

подав усю необхідну звітність;

але фактично не сплатив ці внески.

Таким чином, через заборгованість чи несплату з боку підприємства тепер не страждатимуть працівники під час оформлення пенсії за віком, за умови, що звітність і нарахування були зроблені роботодавцем коректно.

Довідкова інформація

Нагадаємо, що починаючи з 1 січня 2004 року, всі відомості про страховий стаж, а також нарахування та сплату страхових внесків за кожного працівника накопичуються в системі персоніфікованого обліку. Ця система є невіддільною складовою Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.