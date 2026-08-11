Умови щодо стажу для виходу на пенсію змінили: які нові правила з серпня

Із 2 серпня в Україні працюють нові правила призначення пенсій за віком. Відтепер робочі періоди зараховуватимуть до страхового стажу за умови подання звітності та нарахування внесків, навіть якщо фактична оплата від роботодавця не надійшла.
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Як повідомляє Пенсійний фонд, з 2 серпня 2026 року в Україні починають діяти важливі зміни до пенсійного законодавства. Вони внесені Законом України від 9 квітня 2026 року № 4851-ІХ, який оновлює Закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Головна новація стосується зарахування періодів роботи до страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком.
Відтепер до страхового стажу зараховуватимуть такі періоди роботи, за які роботодавець:
Таким чином, через заборгованість чи несплату з боку підприємства тепер не страждатимуть працівники під час оформлення пенсії за віком, за умови, що звітність і нарахування були зроблені роботодавцем коректно.
Нагадаємо, що починаючи з 1 січня 2004 року, всі відомості про страховий стаж, а також нарахування та сплату страхових внесків за кожного працівника накопичуються в системі персоніфікованого обліку. Ця система є невіддільною складовою Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.