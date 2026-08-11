Условия стажа для выхода на пенсию изменили: какие новые правила с августа

Со 2 августа в Украине работают новые правила назначения пенсий по возрасту. Теперь рабочие периоды будут относиться к страховому стажу при подаче отчетности и начисления взносов, даже если фактическая оплата от работодателя не поступила.
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Главное:
Как сообщает Пенсионный фонд, со 2 августа 2026 года в Украине начинают действовать важные изменения в пенсионное законодательство. Они внесены Законом Украины от 9 апреля 2026 № 4851-ІХ, который обновляет Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Главное новшество касается зачисления периодов работы в страховой стаж, необходимого для назначения пенсии по возрасту.
Отныне в страховой стаж будут относиться следующие периоды работы, за которые работодатель:
Таким образом, из-за задолженности или неуплаты со стороны предприятия теперь не будут страдать работники при оформлении пенсии по возрасту, при условии, что отчетность и начисления были сделаны работодателем корректно.
Напомним, что, начиная с 1 января 2004 года, все сведения о страховом стаже, а также начисление и уплата страховых взносов за каждого работника накапливаются в системе персонифицированного учета. Эта система является неотъемлемой составной частью Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.