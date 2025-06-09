Умови праці і закриття шкіл. Названо проблеми, з якими скаржаться омбудсмену

З 1 листопада 2024 року, коли Лещик була призначена на посаду, і до 1 червня 2025 року до офісу освітнього омбудсмена надійшло 1413 звернень.

Серед них особливо гострою темою залишається питання права на вільний вибір форми здобуття освіти – таких звернень було 312.

Ще 180 повідомлень стосувалися реорганізації та ліквідації закладів освіти, адже через зменшення кількості учнів школи часто приєднують до інших або перепрофільовують.

Не менш болючими залишаються теми, пов’язані з жорстоким поводженням з дітьми, зокрема булінгом – зафіксовано 103 таких випадки. Крім того, у 87 зверненнях йшлося про відсутність належного рівня безпеки під час навчального процесу, а ще 76 стосувалися надмірного педагогічного навантаження.

Які скарги

Як зазначила Лещик, за весь 2024 рік лідерами серед скарг були проблеми, пов’язані з навчанням під час війни – майже 300 звернень, а також питання реорганізації або ліквідації закладів освіти (159), булінгу (146), умов праці освітян (104) і низької оплати праці (100).

За словами омбудсмена, вчителі часто скаржаться на перевантаження обов’язками, які не мають відношення до навчального процесу.

До того ж, освітяни незадоволені рівнем заробітної плати, випадками мобінгу з боку керівництва, а також відсутністю мінімальних умов для роботи. Наприклад, деякі педагоги змушені за власні кошти купувати папір і заправляти картриджі для друку документів, включно зі свідоцтвами досягнень учнів.