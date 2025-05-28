Умови миру від Путіна? У Зеленського пояснили, що насправді задумала РФ

Російський диктатор Володимир Путін вкотре вдається до абсурдних вимог, серед яких згадує Молдову та Грузію, хоча ці країни не беруть участі у збройному конфлікті.

На його думку, подібні заяви Путіна є свідченням "неадекватності" російського керівництва.

Він також наголосив, що жодні інсайдерські повідомлення чи нібито витоки щодо перемовин не мають під собою реального підґрунтя. Такі інформаційні вкиди є технологією, якою Кремль користується для тестування реакції Заходу та зниження радикальності в його підходах до Росії.

"Вони хочуть за рахунок оцих вкидів сказати: ну ми ж готові там на певні компроміси, давайте ви будете менш радикальні. І це знову ж таки абсолютно очевидна технологія, достатньо примітивна, якою Росія постійно користується", - каже Подоляк.

Він вважає, що для Москви продовження війни менш затратне, ніж її припинення. Саме тому, за його словами, Росія зацікавлена у затягуванні конфлікту - як з політичної, так і з фінансової та репутаційної точки зору.

"Для неї головне завдання - песимізація настроїв серед наших партнерів. Щоб вони не готові були до радикальних дій, санкційних дій, чи там мілітарних дій і так далі. Щоб Трамп повернувся до мʼякої дипломатії по відношенню РФ і особисто до Путіна тощо. Тому вони й роблять такі вкиди", - сказав Подоляк.

Він також звернув увагу на постійні наративи, які звучать із вуст російського керівництва - Лаврова, Пєскова та самого Путіна. За словами Подоляка, Кремль послідовно просуває ідеї позбавлення України територій, суверенітету, суб’єктності та права на власну зовнішню політику.

Серед головних цілей Росії радник назвав повне знищення українського військового потенціалу, заборону участі в будь-яких альянсах, відмову від західного озброєння та навіть згортання власного військового виробництва.

"Головне - щоб Росія могла в будь-який момент прийти до вас додому і вирізати всіх, депортувати або щоб українці поступово зникали безвісти", - підсумував Подоляк.