Условия мира от Путина? У Зеленского объяснили, что на самом деле задумала РФ
Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз прибегает к абсурдным требованиям, среди которых упоминает Молдову и Грузию, хотя эти страны не участвуют в вооруженном конфликте.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
По его мнению, подобные заявления Путина являются свидетельством "неадекватности" российского руководства.
Он также отметил, что никакие инсайдерские сообщения или якобы утечки о переговорах не имеют под собой реальной почвы. Такие информационные вбросы являются технологией, которой Кремль пользуется для тестирования реакции Запада и снижения радикальности в его подходах к России.
"Они хотят за счет этих вбросов сказать: ну мы же готовы там на определенные компромиссы, давайте вы будете менее радикальны. И это опять же совершенно очевидная технология, достаточно примитивная, которой Россия постоянно пользуется", - говорит Подоляк.
Он считает, что для Москвы продолжение войны менее затратно, чем ее прекращение. Именно поэтому, по его словам, Россия заинтересована в затягивании конфликта - как с политической, так и с финансовой и репутационной точки зрения.
"Для нее главная задача - пессимизация настроений среди наших партнеров. Чтобы они не готовы были к радикальным действиям, санкционным действиям, или там милитаристским действиям и так далее. Чтобы Трамп вернулся к мягкой дипломатии по отношению к РФ и лично к Путину и так далее. Поэтому они и делают такие вбросы", - сказал Подоляк.
Он также обратил внимание на постоянные нарративы, которые звучат из уст российского руководства - Лаврова, Пескова и самого Путина. По словам Подоляка, Кремль последовательно продвигает идеи лишения Украины территорий, суверенитета, субъектности и права на собственную внешнюю политику.
Среди главных целей России советник назвал полное уничтожение украинского военного потенциала, запрет участия в любых альянсах, отказ от западного вооружения и даже сворачивание собственного военного производства.
"Главное - чтобы Россия могла в любой момент прийти к вам домой и вырезать всех, депортировать или чтобы украинцы постепенно исчезали без вести", - подытожил Подоляк.
Что предшествовало
Сегодня издание Reuters написало, что российский диктатор Владимир Путин выдвинул условия для прекращения войны в Украине, среди которых - письменные гарантии относительно нерасширения НАТО и отмены части санкций.
"Меморандум" РФ о перемирии
После переговоров в Стамбуле 16 мая и разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин заявил, что Россия готовит "меморандум", который будет содержать предложения относительно будущего мирного договора, в частности возможные сроки завершения войны.
Сегодня же стало известно, что Российская Федерация предложила Украине провести второй раунд переговоров о перемирии в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.
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