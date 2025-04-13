Умови аукціонів для розбудови "зеленої" енергетики мають бути кращими, - інвестор

"У інвесторів, які працюють в Україні, є набагато більші проєкти будівництва, ніж запропоновані наразі квоти в аукціонах — на одного інвестора приходиться 25%. Це значно зменшує можливість для великих проєктів стати переможцями", - сказав Волошенюк.

Наприклад, каже він, потужність Дністровської вітроелектростанції, якою оперує Elementum Energy, становить 100 МВт, відповідно вона не попала б у квоти 2024 року.

За його словами, експерти ринку пропонують розглянути збільшення квот і відсотки, що приходиться на одного інвестора, до 50%. Крім того, пропонується продовжити термін для аукціонів до 2034 року.

"Зараз вирішальною є підтримка народних депутатів, щоб пропозиції від експертів та бізнесу знайшли своє відображення у змінах до законодавства", - підкреслює учасник ринку.

Він також зазначає, що серед інших моментів, що роблять аукціони непривабливими для потенційних інвесторів, є проблеми з погашенням боргів перед інвесторами, а також недоліки механізму фінансування проєктів, які будуть реалізовуватись після перемоги на зелених аукціонах.

Нагадаємо, на думку нардепа Олексія Кучеренка, енергетичному ринку України необхідні пропозиції, які можуть лягти в основу комплексного компромісу між усіма учасниками.