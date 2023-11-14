Умова для переговорів щодо вступу до ЄС: Кабмін погодив два законопроекти

Малюська розповів, що уряд на сьогоднішньому засіданні погодив два законопроекти:

про збільшення кількості співробітників НАБУ на 300 осіб (поетапно, сто протягом кожного з наступних років);

про виключення окремих положень із закону про запобігання корупції, що зменшують ефективність механізму декларування активів.

"Прийняття цих двох законопроектів означатиме виконання одразу двох із чотирьох ключових рекомендацій, які надала нам Єврокомісія у своєму звіті щодо розширення", - наголосив Малюська.

При цьому Мельничук уточнив, що першим законопроектом пропонується збільшити кількість співробітників НАБУ з 700 до тисячі осіб. Зокрема, кількість начальницького складу хочуть збільшити з 500 до 750 осіб.

А другим законопроектом, за словами Мельничука, хочуть скасувати обмеження повноважень НАБУ щодо продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, придбаного декларантами до призначення на посаду державної служби.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, минулого тижня Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до вступу в Євросоюз.

Зокрема, відомство вирішило рекомендувати розпочати з Україною вступні переговори, але з умовою впровадження зазначених у звіті реформ.

Для того, щоб переговори розпочалися, таке рішення мають підтримати усі лідери країн-членів ЄС. Вони розглянуть це питання на саміті, що відбудеться 14 грудня.