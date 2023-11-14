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Условие для переговоров о вступлении в ЕС: Кабмин согласовал два законопроекта

Фото: Кабмин согласовал два законопроекта, которые являются условием для начала вступительных переговоров с ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины согласовал законопроекты, принятие которых является условием для начала переговоров о вступлении нашей страны в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську в Facebook и представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Малюська рассказал, что правительство на сегодняшнем заседании согласовало два законопроекта:

  • об увеличении количества сотрудников НАБУ на 300 человек (поэтапно, по сто в течение каждого из последующих лет);
  • об исключении отдельных положений из закона о предотвращении коррупции, уменьшающих эффективность механизма декларирования активов.

"Принятие этих двух законопроектов будет означать выполнение сразу двух из четырех ключевых рекомендаций, которые предоставила нам Еврокомиссия в своем отчете по расширению", - подчеркнул Малюська.

При этом Мельничук уточнил, что первым законопроектом предлагается увеличить предельное количество сотрудников НАБУ с 700 до тысячи человек. В частности, количество начальствующего состава хотят увеличить с 500 до 750 человек. 

А вторым законопроектом, по словам Мельничука, хотят отменить ограничения полномочий НАБУ насчет продолжения проверки активов, которые уже прошли процесс проверки, и насчет проверки имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути ко вступлению в Евросоюз. 

В частности, ведомство решило рекомендовать начать с Украиной вступительные переговоры, но с условием внедрения указанных в отчете реформ. 

Для того, чтобы переговоры начались, такое решение должны поддержать все лидеры стран-членов ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на саммите, который состоится 14 декабря. 

 

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