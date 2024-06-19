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Умова обовʼязкового імпорту 80% електроенергії є нереальною, - експерт

Фото: умова обовʼязкового імпорту 80% електроенергії є нереальною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Українські підприємства втратять конкурентноздатність через норму про обовʼязковий імпорт 80% електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента УСПП Анатолія Кінаха.

"Варто зважено підійти до визначення питомої ваги імпорту у загальному обсязі споживання електроенергії промисловими підприємствами для незастосування відключень. Зараз цей показник встановлено на рівні 80%. Ця цифра абсолютно нереальна, вона не враховує наші можливості як по обсягах імпорту, так і фінансовий стан промисловості", - зазначає експерт.

Він також акцентує, що подорожчання, яке буде спричинене таким рішенням для наших енергоємних галузей не підйомне.

"Вони не витримають таких цін і втратять конкурентоздатність. На нашу думку, ця цифра (обсяг обовʼязкового імпорту - ред.) має становити не більше 50%", - додав експерт.

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Електроенергія